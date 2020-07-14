Путин не способен к лобовой атаке на Украину, – офицер ВМС США

Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной. Лобовой атаки со стороны Кремля не предвидится.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских Сил США в отставке Гарри Табах. "Путин будет продолжать дергать за ниточки в Крыму, на Донбассе, но в лобовую он не пойдет", – заверил он.

По оценкам Табаха, Российская Федерация никогда не была готова к полномасштабной войне с сугубо военной точки зрения. "После Грузии она это поняла", – заметил он.

В то же время полномасштабное наступление противоречит "манере" президента России Владимира Путина, добавил капитан.

"Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь "царь всея Руси" надолго, то это не его манера – воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами", – сказал Табах.

По его прогнозам, Кремль будет продолжать оказывать опосредованное влияние на Украину, "дергая за ниточки" на оккупированных территориях Крыма и востока страны. В частности, играя на теме "русского мира".

Полную версию интервью с Гарри Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что президент РФ Владимир Путин может попытаться инициировать досрочные выборы президента в Украине.

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