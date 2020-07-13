Пономарев сказал, как Кремль может выиграть в Украине

Татьяна Гайжевская Расследования 10:02, 13.07.2020

Кремль заинтересован в проведении досрочных парламентских выборов в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Кремль, конечно, выиграет на том, что количество хаоса в Украине, которого и так много, еще больше увеличится", – заметил он.

По оценкам Пономарева, на досрочных выборах партии "Слуга народа" не удастся получить результат, достаточный для формирования монобольшинства в Верховной Раде и для создания коалиции придется объединяться с другими фракциями.

"Кремлю это будет безумно выгодно, потому что спрашивается, с кем у "Слуги народа" будет коалиция? Почти наверняка в этой ситуации надо будет как-то договариваться с ОПЗЖ или с "Батьківщиной", – убежден политик.

"На мой взгляд, ни в коем случае нельзя делать никаких досрочных выборов. Надо делать все возможное, чтобы стабилизировать систему власти, а не для того, чтобы ее дальше раскачивать", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что президент РФ Владимир Путин может попытаться инициировать досрочные выборы президента в Украине.

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