Какой хлеб подорожает в Украине: экономист озвучил прогноз

Цена на черный хлеб в Украине будет расти в ближайшие месяцы, цена на белый хлеб будет оставаться стабильной.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. "Если нашу цену на белый хлеб сравнить с ценой в Польше или в странах Балтии, то у нас он на 20-25% дороже, чем покупают европейцы. Но у нас еще низкая цена на черный хлеб, мы еще не подошли даже к европейской цене, и она понемногу растет", – уточнил он.

По словам эксперта, определяющим фактором в формировании цены на хлеб в Украине будут мировые цены на зерно. "Если цена на зерно будет расти в мире, то и на внутреннем рынке также. Но мне кажется, что сейчас не будет роста мировой цены на зерно", – спрогнозировал он.

Дорошенко обратил внимание на тот факт, что с начала текущего года хлеб и мука в Украине почти не подорожали. Повышение цен коррелируется с инфляцией в стране, которая, по оценкам эксперта, составляет 2-3%.

Как писал OBOZREVATEL, переход на стимулирующее регулирование в области распределения электроэнергии поднимет цену на продукты потребительской корзины лишь на 3-4 копейки.

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