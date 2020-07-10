Главная Новости
10 июля • обновлено в 19:42
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Пожар на Луганщине: оперативные данные ГСЧС на 10 июля

211
Читать материал на украинском

По состоянию на 16:00 пятницы, 10 июля, открытого горения не наблюдается. К ликвидации пожара привлечено более тысячи человек и 228 единиц техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения. Психологическая служба оказывает помощь.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Луганской области Любовь Бугра.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Лесной пожар в Луганской области
Место
Украина Луганск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости