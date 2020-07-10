Пожар на Луганщине: оперативные данные ГСЧС на 10 июля

По состоянию на 16:00 пятницы, 10 июля, открытого горения не наблюдается. К ликвидации пожара привлечено более тысячи человек и 228 единиц техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения. Психологическая служба оказывает помощь.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Луганской области Любовь Бугра.

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