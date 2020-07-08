Пожар на Луганщине: в ОГА рассказали о помощи пострадавшим

Видео 18:19, 8.07.2020

Жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, выделят по 300 тысяч гривен за каждый уничтоженный дом. Отдельно предусмотрены выплаты по 20 тысяч гривен за утраченное имущество.

"Пока мы говорим предварительно. Ибо, когда будут акты, тогда можно будет говорить о четких суммах. В ближайшее время будет решение, завтра утром (9 июля - ред) будет заседать государственная комиссия, я думаю, мы получим предварительные сроки, когда мы получим деньги", - рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Чиновник также поделился подробностями о ликвидации последствий стихийного бедствия и о текущем состоянии помощи пострадавшим.

Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ задержала диверсанта, готовившего подрыв резервуаров с аммиаком на Луганщине. Фото

СБУ задержала ГРУшника, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе

ВСУ испытали комплексы Javelin и Стугна-П. Впечатляющее видео

Карантин в Украине могут признать незаконным: почему власть не в ответе и что делать украинцам

Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%