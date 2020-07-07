Русский язык завезен в Украину танками: Ницой оценила закон о языке

Видео 19:13, 7.07.2020 Обновлено: 19:14, 7.07.2020

7 июля Конституционный суд начал рассмотрение закона об украинском языке на предмет конституционности. Писательница и языковая активистка Лариса Ницой в эфире телеканала Obozrevatel TV заявила: "На самом деле это наезд не на язык – это наезд на украинскость – на украинское мировоззрение, на право нации на самоопределение, на право нации заявить, что я хозяин на своей украинской земле".

Писательница опровергла тезис о том, что русский язык присутствует в Украине исторически. По ее мнению, он "завезен танками". Она заявила, что обвинения в насильственной украинизации базируется на подмене понятий.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Саакашвили назвал Путина “уличным паханом” и рассказал о его слабостях

Под первые самостоятельные санкции от Британии попали 25 россиян

ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе: много погибших

Для украинцев открыли границы 23 страны: полный перечень

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов задержан по подозрению в госизмене