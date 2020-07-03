Львовская область – лидер по COVID-19: в ОГА озвучили план

Видео 21:37, 3.07.2020

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в области и городе Львове.

В регионе существенно усилен контроль за соблюдением карантинных мероприятий, созданы десятки мобильных групп из представителей общественности, которые помогают правоохранителям.

Сейчас очередное ослабление карантина во Львовской области недопустимо, сказал чиновник.

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