"Нафтогаз" остается монополистом: Корольчук о смене поставщика газа

Видео 10:30, 2.07.2020

С 1 июля 2020 упрощается процедура смены поставщика газа для населения. Однако, рано говорить о простоте. НАК "Нафтогаз" является монополистом, который выкупил все мощности по импорту. Это не совсем конкурентные условия. Разделение "Нафтогаза" фактически не произошло.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

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