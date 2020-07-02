"Нафтогаз" остается монополистом: Корольчук о смене поставщика газа
С 1 июля 2020 упрощается процедура смены поставщика газа для населения. Однако, рано говорить о простоте. НАК "Нафтогаз" является монополистом, который выкупил все мощности по импорту. Это не совсем конкурентные условия. Разделение "Нафтогаза" фактически не произошло.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
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