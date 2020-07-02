Главная Новости
2 июля • обновлено в 10:54
МоваЯзык
МедОбоз Главная

"Нафтогаз" остается монополистом: Корольчук о смене поставщика газа

154
Читать материал на украинском

С 1 июля 2020 упрощается процедура смены поставщика газа для населения. Однако, рано говорить о простоте. НАК "Нафтогаз" является монополистом, который выкупил все мощности по импорту. Это не совсем конкурентные условия. Разделение "Нафтогаза" фактически не произошло.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Рынок газа
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости