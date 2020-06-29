Кремль может повторить сценарий аннексии Крыма на юге Украины, – Чийгоз

Кремль может прибегнуть к агрессии на юге Украины по сценарию, который реализовался при захвате Крыма.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат Украины Ахтем Чийгоз. В частности, по его словам, к этому агрессора подталкивает деморализация общества и риторика власти, которая "вдохновляет врага".

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия пойти на акт агрессии против Украины, чтобы решить проблему поставки пресной воды в Крым, он сказал: "Не только вода является поводом для русского фашизма. Есть попытки захватить всю Украину под контроль".

В этом контексте Чийгоз указал на ряд опасных тенденций. "Последний год была такая риторика, которая вдохновила нашего врага. Я имею в виду наши ошибки на международной арене, и то, что сейчас сокращаются наши Вооруженные Силы, и то, что сейчас в обществе идет деморализация. Это всегда вдохновляло Российскую империю, когда внутри государства были непонятные движения в направлении того, чтобы побрататься с врагом", – подчеркнул он.

В частности, он отметил, что на сегодняшний день на юге Украины имеет место "всплеск пророссийского движения".

Нардеп провел параллель с событиями 2014 года, предшествовавших аннексии Крыма. "Они (Россия, – Ред.) пытались показать, что есть пророссийское движение внутри общества. Когда они увидели, что там есть еще и крымские татары и украинцы, которые будут сопротивляться, появились "зеленые человечки".

"Сейчас у нас на юге, к сожалению, такой сценарий я не исключаю", – предупредил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, российский журналист Игорь Яковенко заявил: "Единственный способ Путину попасть в топ повестки дня – это затеять еще какую-то гадость. Путин в последнее время большой специалист по созданию неприятностей".

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