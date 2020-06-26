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26 июня • обновлено в 20:12
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Ливни на западе Украины прекратятся, все быстро высохнет, – Укргидрометцентр

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Ливни на западе Украины сменятся небольшими дождями, которые пройдут 27-30 июня, затем наступит период "спокойной погоды".

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "Ситуация меняется, циклоничность затихает", – заверила она.

"До 30 июля могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха будет способствовать тому, что все будет подсыхать очень быстро", – сказала синоптик.

По ее словам, на погоду практически всей территории Украины будет влиять область повышенного атмосферного давления. "Дожди постепенно прекратятся".

"До 5-6 июля мы ожидаем период спокойной погоды, без шквалов, дождей, ливней и града по всей территории Украины", – спрогнозировала синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней, которые начались 22 июня, на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье началось наводнение, в результате которого погибли 3 человека, были разрушены тысячи домов и десятки километров дорог.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Наводнение на западе Украины 2020 года Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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