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24 июня • обновлено в 20:11
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Подтопленную больницу с больными COVID-19 решили не эвакуировать – мэр Галича

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В городе Галич на Ивано-Франковщине приняли решение не эвакуировать больницу, в которой лечатся больные с коронавирусом.

Но в регионе не исключают второй волны наводнения. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал городской голова города Галич Орест Трачик.

По его словам, накануне на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили, что необходимости в эвакуации больницы нет, поскольку вода подтопила лишь подвальные помещения и подъезд. По состоянию на вечер 24 июня туда "возможен проход и проезд".

Больница полностью обеспечена всем необходимым, включая продукты питания. Организована доставка медперсонала к месту работы.

"На сегодняшний день там находится 38 человек с пневмонией, 6 в реанимации, из них только 2 подтвержденных. Половина негативных, остальные ждут результатов тестов", – сообщил городской голова.

В то же время он рассказал, что горожан предупредили об опасной ситуации и предложили всем желающим на время покинуть город. 24 июня было эвакуировано 45 человек.

"Трасса Львов – Ивано-Франковск закрыта, потому что есть подтопление дороги. Людей перевозит специальная техника ДСЧС", – рассказал мэр.

Вместе с тем он констатировал, что в настоящее время существует угроза второй волны наводнения, уровень воды в реках нестабилен – "вода то спадает, то поднимается". По словам мэра, многое будет зависеть от того, будут ли дожди в горах, а также от того, каким будет уровень воды в главной водной артерии региона.

"Наши реки уже немного упали, угроза только с самого Днестра", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней с 22 июня на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье началось наводнение. По состоянию на 15:00 уровень воды в реке Прут увеличился и достиг 6,24 метра. Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков вылетели на Прикарпатье.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Наводнение на западе Украины 2020 года
Место
Украина Ивано-Франковск
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