Названы три причины быстрого распространения COVID-19 в Украине

Еще две причины – увеличение количества тестов и рост количества контактов людей

Он связан с тремя причинами, одна из которых – игнорирование некоторыми открывшимися заведениями ограничительных мер

Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом после введения очередного ослабления карантина в Украине – игнорирование ограничительных мер объектами хозяйствования.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "Тут должна быть большая ответственность объектов хозяйствования, которым сегодня разрешено открываться. Мы видим, что, к сожалению, далеко не все придерживаются этих необходимых временных условий, которые введены на время карантина", – констатировала она.

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По словам медика, еще две причины роста заболеваемости COVID-19 – это двукратное увеличение количества тестирований и в большей мере – прекращение некоторых ограничительных мероприятий.

"Конечно, люди более активно общаются, они пользуются услугами, которые предоставляют открывшиеся заведения, они начали пользоваться общественным транспортом, в больших городах – метро. Конечно, это привело к тому, что заболеваемость растет", – сказала врач.

В то же время она заметила, что подобная тенденция была прогнозируемой.

Врач подчеркнула, что в условиях ослабления карантина существенно возрастает ответственность людей – и рядовых граждан, и владельцев заведений, которые открылись.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 июня в Украине официально подтверждены 39 014 случаев коронавирусной инфекции. Из них 940 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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