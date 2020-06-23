Путин рискует с голосованием по Конституции РФ на Донбассе, – Верещук

Граждане Украины, получившие паспорта РФ на Донбассе, которые примут участие в голосовании за изменения в Конституцию России, могут стать нежелательными персонами в ЕС

Участие граждан Украины, получивших паспорта РФ на Донбассе, во всероссийском голосовании за изменения в Конституцию может представлять опасность как для этих граждан, так и для руководства России.

"Я не понимаю, почему Путин так рискует", – заявила в эфире телеканала O bozrevatel TV народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Она предположила, что причина привлечения жителей Донбасса к голосованию за российскую Конституцию может быть связана с тем, что президент РФ Владимир Путин не уверен в результате и хотел бы "подстраховаться".

"Путину нужно иметь резервную подушку, чтобы еще 800 тысяч человек вероятно проголосовало за его изложение и видение Конституции. На самом деле это говорит о слабости путинской позиции. Наверное, он чувствует, что не все так просто с голосами", – сказала Верещук.

В то же время она допустила, что голосование с участием граждан Украины может привести к тому, что оно не будет признано легитимным международным сообществом. А украинцы, которые примут участие в голосовании, могут попасть в международный перечень лиц, которые являются нежелательными в странах Евросоюза и других государствах.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию.

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