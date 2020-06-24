В "Слуге народа" заговорили о необходимости встречи Зеленского с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского нужна обоим лидерам.

Она должна состояться в августе-сентябре текущего года, чтобы решить вопросы безопасности накануне местных выборов. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Комментируя слова Путина о том, что визит Зеленского в Москву – лишь вопрос времени, нардеп подчеркнула: "Я за то, чтобы президенты встречались. Это, прежде всего, нужно нам. И, как я понимаю, сегодня очень необходимо даже Путину".

По ее мнению, таким образом президент России сможет доказать, что выполняет роль миротворца в вопросе Донбасса. "Пусть делает реальные вещи. Пусть выводит свои войска, пусть выводит тяжелое вооружение, отдает под контроль наш участок общей границы. И, конечно, деаннексия Крыма", – сказала Верещук.

Она признала, что Путин вряд ли пойдет на такие шаги "при своей жизни", но заявила, что украинская сторона должна приближать этот день всеми возможными средствами.

"Нам надо работать над тем, чтобы Путин садился за стол переговоров на наших условиях", – сказала Верещук.

Она пояснила, что встреча в августе или сентябре была бы желательна с точки зрения предстоящих местных выборов и опасности вмешательства в них России, в том числе на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Запорожской областях.

"Мы понимаем, насколько там может быть использован фактор России, дестабилизационные процессы и так далее. Нам нужно встречаться, нужно говорить о том, что мы не допустим, чтобы в наши выборы грубо вмешивались, через СМИ и через другие каналы коммуникации или поддерживая тех или иных кандидатов гласно или негласно", – заявила народный депутат.

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву неизбежен. Ранее стало известно, что его не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня.