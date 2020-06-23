Доступная растаможка "евроблях": нардепы готовят закон

Видео 13:56, 23.06.2020 Обновлено: 14:21, 23.06.2020

В Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект. Еще осенью прошлого года в ВРУ зарегистрировали два тематических законопроекта, однако, их до сих пор не рассмотрели.

Член "Автоевросилы" Александр Чернявский рассказал об особенностях нового проекта закона, а также поделился прогнозами относительно того, когда он может вступить в силу.

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