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23 июня • обновлено в 14:07
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Доступаян растаможка "евроблях": нардепы готовят закон

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В Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект. Еще осенью прошлого года в ВРУ зарегистрировали два тематических законопроекта, однако, их до сих пор не рассмотрели.

Член "Автоевросилы" Александр Чернявский рассказал об особенностях нового проекта закона, а также поделился прогнозами относительно того, когда он может вступить в силу.

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Место
Украина
Тег
Еврономера
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