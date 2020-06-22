Почему клубника и черешня такие дорогие: объяснение директора рынка

Видео 14:33, 22.06.2020

Директор оптового рынка "Нежданный" на Херсонщине Федор Негой оценил ситуацию с ценами на клубнику, черешню, яблоки и другие сезонные фрукты в ситуации карантина и весенней непогоды.

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