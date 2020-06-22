Продолжение карантина, отставка правительства Шмыгаля: прогнозы Владимира Крейденко

Видео 13:50, 22.06.2020

Народный депутат Украины Владимир Крейденко рассказал о не поддержке парламентом Программы действий правительства, а также оценил вероятность отставки Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

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