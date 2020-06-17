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17 июня • обновлено в 20:06
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Вакцина от COVID-19 может оказаться неэффективной, – Богомолец

1.1т
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Вакцинация от коронавируса может не давать стопроцентный гарантированный эффект.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "У меня есть вопрос вообще о том, как эта вакцина будет работать. Подтверждено наличие повторных заражений коронавирусом, а это означает, что не формируется стойкий иммунитет к болезни", – сказала она.

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По ее словам, возможна ситуация, когда даже вакцинация от коронавируса не даст гарантии, что человек не заболеет. "Для того, чтобы проверить, насколько устойчивый и качественный иммунитет она будет давать, нужно время", – подчеркнула врач.

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