COVID-19 помешал запуску "Северного потока-2" – Рябцев

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено, но позже срока, который озвучивался ранее.

Завершению работ до конца текущего года будет препятствовать пандемия коронавируса и карантинные ограничения, связанные с ней. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Мы видим из сообщений на сайте компании, которая занимается достройкой газопровода, что все работы должны быть завершены до конца 2021 года", – заметил он.

По оценкам Рябцева, "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, поскольку европейские потребители в перспективе ближайших 5-10 лет не будут в состоянии отказаться от российского газа.

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