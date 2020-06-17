COVID-19 помешал запуску "Северного потока-2" – Рябцев

Татьяна Гайжевская Рынки и компании 18:55, 17.06.2020 Обновлено: 19:17, 17.06.2020

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено, но позже срока, который озвучивался ранее.

Завершению работ до конца текущего года будет препятствовать пандемия коронавируса и карантинные ограничения, связанные с ней. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Мы видим из сообщений на сайте компании, которая занимается достройкой газопровода, что все работы должны быть завершены до конца 2021 года", – заметил он.

По оценкам Рябцева, "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, поскольку европейские потребители в перспективе ближайших 5-10 лет не будут в состоянии отказаться от российского газа.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

  • 21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

  • Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их сжиженный природный газ.

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