COVID-19 помешал запуску "Северного потока-2" – Рябцев

На протяжении ближайших 5-10 лет европейские потребители не смогут отказаться от российского газа

Строительство газопровода может быть завершено к концу 2021 года

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено, но позже срока, который озвучивался ранее.

Завершению работ до конца текущего года будет препятствовать пандемия коронавируса и карантинные ограничения, связанные с ней. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Мы видим из сообщений на сайте компании, которая занимается достройкой газопровода, что все работы должны быть завершены до конца 2021 года", – заметил он.

По оценкам Рябцева, "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, поскольку европейские потребители в перспективе ближайших 5-10 лет не будут в состоянии отказаться от российского газа.

Как писал OBOZREVATEL:

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их сжиженный природный газ.

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