Эксперт объяснила, как Кремль играет на теме двойного гражданства в Украине

Российская Федерация использует неопределенность в вопросе двойного гражданства в Украине и "заигрывает с этим фактором" на Донбассе.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. Так она прокомментировала информацию о том, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях и которые получили паспорта РФ, якобы смогут принять участие во всероссийском референдуме об изменениях в Конституцию.

"Украина должна ликвидировать проблему относительно неопределенности по поводу двойного гражданства. Если бы у нас был запрет на двойное гражданство, то можно было бы применять даже уголовную ответственность за такие действия", – сказала эксперт.

Она также допустила, что в отношении жителей Донбасса, которые проголосуют на российском референдуме, могут быть введены визовые санкции. Для них может быть ограничен въезд в страны Евросоюза.

"Этот инструмент введут, если Евросоюз его поддержит. Это логично, поскольку по Крыму он действует так же", – заметила Осмоловская.

В то же время она спрогнозировала, что активность жителей Донбасса на российском референдуме будет небольшой. По ее мнению, причина состоит в том, что люди разочаровались своим нынешним положением.

"Им было обещано, что эта территория будет частью Российской Федерации. Очевидно, что такого не планируется, люди разочарованы. Сейчас для украинской власти возникает удобный момент, чтобы завоевывать их сердца, чтобы возвращать их в Украину душой", – подчеркнула эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо двойное гражданство, но оно не должно касаться государственных служащих, а также страны-агрессора России.