В Ивано-Франковске усиливают карантин: комментарий мэра

На Ивано-Франковщине усиливают карантин, в частности, закрывают спортивные залы и фитнес-центры, а также учреждения культуры. По данным СНБО, в Ивано-Франковске за последние сутки зафиксировали 43 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в городе было 1809 подтвержденных случаев.

В эфире ObozTV городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поделился информацией о текущей ситуации в городе.

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