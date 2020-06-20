Смерчи в Украине становятся мощнее: климатолог пояснила, почему не работает прогноз

Татьяна Гайжевская Green 06:15, 20.06.2020

В последние годы смерчи в Украине стали мощнее. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.

Для этого в стране необходимо создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала в эфире ObozTV климатолог Светлана Бойченко.

"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявления невозможно", – подчеркнула она.

Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сберегли свое имущество. Основное – это предупреждение населения", - заявила она.

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