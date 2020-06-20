Смерчи в Украине становятся мощнее: климатолог пояснила, почему не работает прогноз
Смерчи – привычное явление для Украины, но в последние годы они стали мощными
Обычный прогноз погоды в этом случае не работает
Необходимо создать систему оперативного предупреждения об экстремальных погодных явлениях
В последние годы смерчи в Украине стали мощнее. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.
Для этого в стране необходимо создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала в эфире ObozTV климатолог Светлана Бойченко.
"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявления невозможно", – подчеркнула она.
Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.
"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сберегли свое имущество. Основное – это предупреждение населения", - заявила она.
Как писал OBOZREVATEL:
За последние три месяца в разных регионах Украины было зафиксировано пять смерчей – в Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях.
4 июня огромный смерч пронесся над Херсонской областью.
13 июня в Макеевке (Донецкая область) также заметили экстремальное погодное явление.
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