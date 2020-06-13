Кому нужен кредит МВФ: экономист объяснил, какие страны получают деньги

Тот факт, что Украина обращается за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), говорит о том, что в стране кризис, и о том, что правительство не в состоянии найти ресурсы для ее выполнения.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал экономист Александр Савченко. "Только страны, которые находятся в кризисе, обращаются за помощью к МВФ. К сожалению, мы не в состоянии сами ничего сделать", – подчеркнул он.

Савченко убежден в том, что в кредитах МВФ не было бы необходимости, если бы Кабмин смог предложить программу, которая бы вызывала доверие у украинских и западных бизнесменов.

"Это доверие вытекает из кадровой политики. Но это правительство менеджеров среднего звена. Этого недостаточно для страны, которая находится в кризисе. Нам нужно достаточно профессиональное правительство", – заявил экономист.

Экономист назвал кредит МВФ символом слабости Кабмина

Он также обратил внимание на тот факт, что кредиту МВФ, который не очень дешевый и не очень долгий, есть приемлемая альтернатива. "Например, 9 июня министерство финансов привлекло 18 миллиардов гривен на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), включая облигации в евро и в гривне".

"Нет разницы, откуда Украина получит деньги – от Международного валютного фонда или из вторичного рынка. Стоимость займов на открытом рынке в евро достаточно низкая по сравнению со стоимостью займов в МВФ", – заметил Савченко.

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