В Крыму исчерпаны все запасы пресной воды – Куницын

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын. "Они рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и рассказывают о том, что "нам воды хватит". На самом деле, воды не хватит", – заявил он.

По оценкам Куницына, в Чернореченском водохранилище, снабжающем город Севастополь, в настоящее время лишь половина объема воды от 65 миллионов кубометров, на который оно рассчитано. Ситуацию усугубила и засуха. "В этом году не было ни снегов, ни дождей, с Ай-Петри мало что туда прибыло", – добавил экс-чиновник.

"Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод. Но вот Судак, Феодосия, Керчь, весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут", – заявил он.

Водохранилище вблизи Симферополя потеряло половину запасов воды

В этом контексте он сообщил, что водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, уже исчерпаны. Речь идет о десятках тысяч скважин и воде, которая скопилась в подземных горизонтах вдоль Северо-Крымского канала.

"За счет того, что канал существовал 50 с лишним лет и дренировал, в подземных горизонтах скопилась часть пресной воды. Плюс они перебрасывали воду с Тайгинского водохранилища под Белогорском. Но на сегодняшний день они истощили свои ресурсы", – резюмировал Куницын.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская, заявляющая о том, что Украина обязана возобновить подачу на полуостров днепровской воды, может найти воду из Днепра в Черном море.