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10 июня • обновлено в 13:04
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Нужны ли Украине ЧВК: Жданов предупредил об опасности

  • Создание в Украине частных военных компаний – торговля монополией государства на применение силы

  • ЧВК действуют на грани закона или вне закона

  • Доходы в Госбюджет от деятельности ЧВК минимальны

  • ЧВК популярны в ситуации третьей мировой гибридной войны, которая уже идет

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Создание частных военных компаний (ЧВК) в Украине недопустимо.

"Это торговля монополией на право применения силы, которой должно обладать сильное правовое государство", – заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

"Это организации, которые действуют на грани закона, а иногда вне закона. Они применяются для решения любых вопросов, в том числе политических убийств, захвата собственности и так далее", – подчеркнул он.

По словам Жданова, доходы в Госбюджет страны от ЧВК практически равны нулю. "Если легализовать ЧВК, государство получает оплату за лицензию на право создания и содержания такой компании. Проконтролировать доходы этой компании невозможно", – сказал он.

Вместе с тем эксперт заметил, что использование ЧВК вместо регулярных армий приобретает особую популярность в условиях "третьей мировой войны гибридного типа", которая, по его мнению, уже идет.

Война в Сирии, иллюстрация

Война в Сирии, иллюстрация

"Воевать регулярными армиями не совсем удобно. Это может противоречить внешней политике государства. Кроме того, армия требует большой логистики и больших затрат. А ЧВК будет выполнять задания под прикрытием даже нелегально", – пояснил он. И добавил, что из подобных соображений Россия использовала свои ЧВК в Сирии.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться к наработкам законопроекта о деятельности частных военных компаний.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
частные военные компании (ЧВК)
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