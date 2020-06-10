В Украине могут ввести компенсацию за оскорбление в СМИ: нашелся изъян законопроекта

Законопроект о компенсации морального ущерба, зарегистрированный в Верховной Раде депутатами от фракции "Слуга народа", имеет один серьезный недостаток.

"Все упирается в то, что абсолютное большинство ответчиков, с которыми вы будете иметь дело, будут не реальными ответчиками", – сказал в эфире ObozTV лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко.

"Например, сайт зарегистрирован на левое лицо, газета зарегистрирована на офшорную компанию и так далее. Это то же самое, что задержать исполнителя убийства, но не задержать заказчика", – заметил он.

В то же время один из авторов законопроекта – народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура – заверил, что существует определенная методология определения собственника того или иного медийного ресурса.

По его словам, проблема состоит в другом – в том, что на сегодня в Украине "нет ни судебной практики, ни профильного законодательства, ни установленных граничных сумм" компенсаций за моральный ущерб.

По этой причине в стране получить такую компенсацию практически невозможно.

Компенсация за оскорбление в СМИ: Томенко назвал проблему

Нардеп сообщил, что готовый законопроект будет дополнен еще одним. В нем будет прописана процедура оценки размера морального ущерба. Законодатели намерены зафиксировать его нижнее значение – 5 минимальных заработных плат.

Как писал OBOZREVATEL, в Ахтырке Сумской области бывшему полицейскому после оправдания присудили моральную компенсацию в размере 500 тысяч гривен.