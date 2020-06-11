80% населения Земли переболеет COVID-19 – врач

Людям из группы риска остается надеяться только на изобретение вакцины

На протяжении ближайших 2 лет коронавирусом переболеет 80% населения земного шара.

Об этом заявила в эфире ObozTV врач-педиатр Анна Горбань. "Остановить этот процесс невозможно", – подчеркнула она.

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"Все мероприятия, которые мы называем карантинными, направлены только на то, чтобы не было коронавируса одновременно. Фактически это попытка уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, выиграть время, возможно, иметь вакцинацию, возможно, иметь лекарства", – пояснила врач.

По ее словам, в сложившейся ситуации людям, которые относятся к группе риска – с хроническими заболеваниями, диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, в возрасте старше 65 лет – рекомендуется соблюдать жесткий карантинный режим до появления вакцин.

80% населения Земли переболеет COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что массовое снятие карантинных ограничений во многих странах может привести к возникновению второй волны коронавируса.

В ВОЗ отметили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией COVID-19, однако риск новых заражений по-прежнему остается высоким.

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