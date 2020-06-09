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9 июня • обновлено в 05:05
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"Киевводоканал" наймет коллекторов: адвокат дал совет должникам

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Задолженность за услуги водоснабжения может быть затребована у должника только через суд, а решение "Киевводоканала" нанять коллекторов может быть незаконным.

Их телефонные звонки следует записывать, а на их действия жаловаться в полицию. Такой совет в эфире ObozTV озвучил адвокат Дмитрий Навроцкий.

По его мнению, заявление "Киевводоканала" преследует цель психологического давления на должников. "Я не думаю, что "Киевводоканал" будет сотрудничать с коллекторами, поскольку они должны сотрудничать исключительно с определенными компаниями, которые предоставляют юридические услуги в отношении обращения в суд с целью взыскания задолженностей", – сказал адвокат.

Он также уточнил, что коммунальные учреждения, в том числе "Киевводоканал", могут взыскивать долги исключительно в судебном порядке.

Адвокат напомнил, что в связи с карантином граждане освобождены от любых штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг – "на период карантина и на протяжении 30 дней после карантина".

Любые факты угроз со стороны коллекторов он порекомендовал фиксировать. Если речь идет об аудиозаписи звонка, коллектору следует сообщить о том, что все сказанное им фиксируется. "Это может быть определенным психологическим давлением на них, поскольку они уже будут понимать, как с вами нужно разговаривать и какую риторику использовать", – заметил адвокат.

Кроме того, должник имеет право обратиться в полицию по факту вымогательства или угроз со стороны коллектора.

"Киевводоканал" наймет коллекторов: адвокат дал совет должникам

"Киевводоканал" наймет коллекторов: адвокат дал совет должникам

Как писал OBOZREVATEL, "Киевводоканал" заявил, что будет обращаться к коллекторам за помощью в возврате долгов за воду. Речь идет о тех, кто задолжал более тысячи гривен или не платил больше года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Теги
коллектор долги Киевводоканал
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