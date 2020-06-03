Бывшая "прокурор" аннексированного Крыма, депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская, заявляющая о том, что Украина обязана возобновить подачу на полуостров днепровской воды, может найти воду из Днепра в Черном море.

Такое завление в эфире ObozTV сделал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Днепр – огромная река, которая течет через 3 страны и потом впадает в Черное море. Если госпожа Поклонская хочет днепровской воды, то она может пить ее прямо в Черном море. Пойти на пляж, и, как говорится, наслаждаться", – заметил он.

Дипломат назвал "абсолютно фейковыми" тезисы Поклонской на тему подачи воды в Крым. В частности, о том, что неподача воды якобы нарушает права коренных народов полуострова, о чем "экс-прокурор" написала в обращении в ООН. "Можно подумать, что ООН не помнит о запрете Меджлиса, не помнит о преследовании крымских татар", – сказал Бабин.

Наталья Поклонская

Он также подловил Поклонскую на манипулировании историческими фактами. "Поклонская утверждала, что канал строили во времена, когда Крым был российским. Но простите, канал начали строить в 1956 году, а Крым воссоединился с Украиной в 1954 году. У них что, Google там нет, в конце концов?" – возмутился дипломат.

"Все требования госпожи Поклонской не существуют в реальности – они существуют в параллельном измерении", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, в письме так называемого экс-прокурора Крыма, избравшейся в нелегитимную Госдуму РФ, Натальи Поклонской на имя Верховного комиссара ООН по правам человека говорится о том, что Россия требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры, чтобы Украина перестала блокировать подачу воды в аннексированный Крым. Там также сказано, что Россия имеет право на днепровскую воду, поскольку эта река берет свое начало на территории РФ.

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