Инфекционист оценил вероятность повторного заражения COVID-19

Случаи повторного заражения коронавирусом не могут носить массовый характер.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Сказать, что большинство будет болеть COVID-19 два-три раза, я не могу", – заметил он, комментируя случай повторного заражения медика в Черновцах.

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Как пояснил врач, тест, показывающий наличие у человека антител на коронавирус, не обязательно свидетельствует о наличии иммунитета, поскольку между понятием "антитела" и понятием "иммунитет" нельзя ставить знак равенства.

По его словам, шансы людей, переболевших COVID-19, заразиться им снова, "достаточно невысокие". "Хоть мы и говорим, что это новый вирус, но это один из большой семьи коронавирусов. Мы знаем, что они способны вызывать респираторные повреждения, но никаких страшных качеств у него нет. Я думаю, что это единичные случаи".

Инфекционист оценил опасность повторного заражения COVID-19

В этом контексте он сообщил о случаях повторного заражения корью. "Но это может быть 1 случай на тысячу или на 10 тысяч", – сказал медик.

Как писал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 Анна Рыбачук второй раз за время пандемии заразилась коронавирусом COVID-19.