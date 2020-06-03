"До +34!" Появился знойный прогноз погоды на июнь

Во второй декаде июня в Украине установится летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать 34 градуса выше нуля.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, небывало холодный май текущего года напрямую связан с циклом солнечной активности.

"Все дело в солнце. В 11-летнем цикле солнце находится на самом низком активном уровне. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На солнце нет ни одного пятна", – пояснил синоптик.

Июнь 2020 года может быть жарким

Вместе с тем он заверил, что первый месяц лета будет теплым. До 5 июня воздух днем будет прогреваться до 17-19 градусов. "Потом температура резко уходит вверх. И, начиная с 8 по 20 июня температура будет на уровне 26-28 градусов. С 21 июня до конца месяца температуры будут на уровне 31-34 градуса", – спрогнозировал Горбань.

Он также назвал даты, когда в Украине пройдут дожди. До 7 июня, затем с 10 по 13 июня, далее с 17 по 19 июня и с 29 по 30 июня.

Как писал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.