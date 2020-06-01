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1 июня • обновлено в 12:22
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Как будет проходить ВНО во время карантина: появились детали

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Внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проводиться согласно "протоколу временных мер", утвержденному министерством образования и министерством здравоохранения Украины.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. "Сейчас Центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы рассадить детей таким образом, чтобы между ними была безопасная дистанция", – сообщила она.

Всем ученикам, которые примут участие в ВНО, будут измерять температуру, в помещениях будет организовано регулярное проветривание и другие санитарные меры.

Нардеп также пояснила, как будет решаться вопрос с теми учениками, которые не смогут присутствовать на ВНО или теми, кто не будет допущен к нему из-за повышенной температуры тела.

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"Как всегда, у нас будет дополнительная сессия ВНО, где все будут иметь возможность сдать. Это будут общегосударственные установленные даты", – уточнила она.

Как писал OBOZREVATEL, в школах Украины возникли сложности с организацией внешнего независимого оценивания. Первая проблема – обеспечение дистанции между участниками процесса.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Карантин в Украине
Персона
Юлия Гришина
Место
Украина
Тег
ВНО
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