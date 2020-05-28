Польша отменила 14-дневный карантин для украинцев: озвучены детали

При въезде в Польшу украинские трудовые мигранты, прибывшие в страну на сезонные работы, освобождаются от прохождения 14-дневного карантина.

Об этом в эфире ObozTV рассказала журналист, жительница Варшавы (Польша) Елена Мищенко. "Для студентов и учеников, въезжающих в страну, карантин отменен, точно так же для трудовых мигрантов, которые выполняют сезонные работы", – пояснила она.

Журналист рассказала, что изменится в стране после начала четвертого этапа выхода из карантина, запланированного на 30 мая.

Там, где есть возможность придерживаться дистанции 2 метра, можно ходить без маски. Но в маске нужно быть везде, где есть замкнутое пространство, за исключением ресторанов, кафе и баров.

"Снимаются ограничения на количество человек, которые одновременно находятся в магазине, в ресторане или в церкви. С 6 июня начинают работу фитнесс-клубы, салоны массажа, кинотеатры, театры. Фактически будет открыто всё, что было закрыто во время пандемии".

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Вместе с тем остаются ограничения по количеству посетителей кинотеатров и театров, ряд ограничительных мер предусмотрен для детских садов и школ. Массовые мероприятия могут проходить под открытым небом с не более чем 150 зрителями. Все спортивные соревнования будут проводиться без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. Прежде всего уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

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