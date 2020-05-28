Представник Росії в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити Мінські домовленості.

Україні потрібно не стільки реагувати на якісь заяви, скільки випрацювати і впровадити нормальну стратегію, де були б взаємопов’язані питання безпеки, міжнародної дипломатії, переговори з нашими партнерами і, відповідно, реакція МЗС.

В принципі, наш МЗС останнім часом непогано реагує на заяви Росії, але центральна влада і президент України ніяк не може визначитися з своєю позицією: або він "бачить мир в очах Путіна" і хоче вести миролюбну риторику з агресором, або він займає більш жорстку позицію. Це не означає, що потрібно бігти кудись в наступ, але, принаймні, є більше можливостей для Збройних Сил здійснювати необхідні дії для безпеки на Донбасі, більше залучати наших іноземних партнерів до цього конфлікту – допомога в розвідці, допомога санкціями тощо.

Зеленський зараз або піддасться шантажу Кремля, або буде змушений вести політику минулого президента Порошенка.

В чому полягає шантаж? Вони продовжують накопичувати військові сили та засоби на наших кордонах. У вересні на наших кордонах вони проводитимуть повномасштабні військові навчання "Кавказ-2020". Нагадаю, що після "Кавказу-2008" було окуповано частину Грузії.

Отже, всі такі навчання в Росії мають загрозливий характер. Це, по-перше, шантаж, по-друге, - можливість накопичити, попри міжнародні конвенції, велику кількість сил, яка заборонена в цій частині Європи, і вчинити більш агресивні дії. Наприклад, зробити нам ускладнення на фронті, втрати, зокрема, серед мирного населення, щоб викликати страх, дезорганізацію в країні, повну недовіру до влади і політичні наслідки.

За останній час посилилися обстріли з використанням важкого озброєння, сильно активізувалися снайперські пари спецслужб РФ. Кількість наших бойових втрат з початку року – загиблих і поранених – більша, ніж за аналогічний період 2019 року.

Ми бачимо, що Росія почала мобілізацію в деяких окупованих районах. Це теж поганий індикатор.

Таким чином вони нам погрожують і намагаються тиснути на президента Зеленського.

Щодо планів Росії розділити Україну по Дніпру. Те, що Російська Федерація готується до повномасштабної війни – відомо. Про це говорить характер навчань, які Росія проводить, про це говорить побудова нових військових баз РФ на кордонах України.

Звичайно, не виключається, що до 2021 року вони отримають певні оперативні можливості, які спробують використати для нової агресії. Відповідно, нам потрібно готуватися до цього.

Щодо Криму. За ці роки Російська Федерація посилила угропування в Криму втричі. Вони підготували там інфраструктуру для розміщення ядерного озброєння. Минулого року вони проводили навчання з блокади Чорного моря. В Азовському морі вони не тільки блокують, а ще й виділили частину акваторії під збройні сили РФ.

Тобто Росія готується до повномасштабної агресії в регіоні.

Росія готується до повномасштабної агресії в регіоні

За певних умов, яких зараз немає, але які дуже швидко можна створити, Росія може піти на такий сценарій, як захоплення узбережжя.

Але Збройні Сили України знають про такі загрози і дуже серйозно до них готуються. Останнім часом у нас були дуже активні навчання на морі і з оборони узбережжя.

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