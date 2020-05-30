Цена на газ в Украине снизилась "существенно и беспрецедентно" за счет ряда объективных причин. Но уже в ближайшее время газ снова подорожает.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин.

По его словам, сегодня формирование цены на газ подчиняется исключительно рыночным, а не административным факторам. В частности, с существенным снижением спроса на газ из-за пандемии коронавируса связано и снижение цены кубометра газа в Украине с 4600 гривен в январе до 2275 в мае.

Вместе с тем эксперт назвал ряд факторов, которые будут влиять на ценообразование. Первый состоит в том, что промышленность Европы постепенно выходит из карантина и восстанавливает деятельность. Это повлечет увеличение спроса на газ и, как следствие, повышение его цены.

Цена на газ снова будет расти: названы причины и срок

Второй фактор – фактор сезонности. В летний период из-за отсутствия отопительного сезона спрос на газ традиционно снижается, что влечет за собой его удешевление.

"Резкого скачка не будет. Но цена все равно потихоньку будет расти и колебаться на общих рынках", – спрогнозировал Надеин.

По его оценкам, ближе к началу отопительного сезона цена на газ вернется к уровню, зафиксированному в начале года. "Но даже те цены– 4600-4800 гривен – были беспрецедентно низкими за последние 4-5 лет", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года.

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