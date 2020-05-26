Семейной паре, занимавшейся эксплуатацией 9 человек на своей ферме в селе Малая Рогань Харьковской области, грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Фермеры обвиняются по статье 149 Уголовного кодекса - торговля людьми. Об этом в эфире ObozTV рассказала спикер Национальной полиции Харьковской области Елена Баранник.

Минимальный срок, предусмотренный статьей – 5 лет. "Может быть еще и конфискация имущества", – сообщила она.

В полиции рассказали, что следователи уже успели опросить потерпевших. Они сообщили, что на них оказывалось психологическое и даже физическое давление, а условия проживания были нечеловеческими.

Условия проживания рабов на ферме были нечеловеческими Прокуратура Харьковской области

"Это даже сараем нельзя назвать. Вообще не понятно, где люди спали. То, что называлось "спальным местом" было кучей мусора, каких-то тряпок. В таких условиях ни один человек, какой бы статус он ни имел, не может жить", – подчеркнула Баранник.

Фермеры оказывали на рабов психологическое и физическое давление Прокуратура Харьковской области

Следствию уже удалось установить, что фермеры организовали поиск работников из числа наиболее уязвимых категорий людей, не имеющих жилья или работы. "Они были готовы работать за еду. Их удерживали при помощи долговой кабалы", – рассказали в полиции.

В Харьковской области фермеры держали 9 рабов Прокуратура Харьковской области

На Харьковщине из рабства освободили 9 человек Прокуратура Харьковской области

В то же время в полиции выясняют, кто еще мог быть в рабстве у фермеров. На версию о том, что 9 человек были не единственными, следствие наводят черновые записи о выплаченных зарплатах, с отметками о долгах, долговые записки работников за получение пищи. Кроме того, на ферме были обнаружены документы не только 9 освобожденных человек, но и людей, которые работали раньше.

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