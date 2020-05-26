В Украине готовят масштабную пенсионную реформу с 2021-го: в Раде озвучили детали

Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине в 2021 году. Сейчас обсуждается источник финансирования и определяется казначей.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. "Первая проблема – источник финансирования, но вроде бы мы подходим к тому, что решаем, где мы найдем средства", – пояснила она.

По словам нардепа, вторая проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет перенаправлять пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.

"Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за всех 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек", – пояснила она.

Третьякова сообщила, что в законопроекте, предложенном в декабре 2019 года, роль казначея отводится новому органу – пенсионному казначейству, – который должен быть создан до 2023 года.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что два уже существующих в стране органа могут взять на себя эту роль – Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году.

Нардеп также заметила, что Государственное казначейство в дополнение ко второму уровню пенсионного обеспечения может создать еще одну пенсию – "например, такую, как делает Госказначейство США".

"Человек может каждый месяц откладывать по 800-1000 гривен, и когда он достигнет пенсионного возраста, казначейство вернет ему накопленный капитал с небольшими процентами, которые погасят инфляцию", – предположила она.

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Третьякова также пояснила, каков обязательный процент пенсионных отчислений работника и работодателя, который закреплен в проекте закона.

"Работник обязательно откладывает 1% от своей заработной платы, а дальше может выбирать больше. Работодатель – минимум 2%, но может добавлять по формуле +1% от того, что выбирает работник. Например, если работник 4%, то работодатель 5%, вместе 9%".

В то же время единый социальный взнос для солидарной системы в новой системе также остается. "Правительство, чтобы предоставить компенсатор работодателю, должно искать среди налогов какой-то компенсатор. Я сегодня его не вижу, но правительство может его найти", – сказала нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство социальной политики Украины разработало проект второго уровня пенсионного обеспечения, который могут запустить уже в 2021 году. Новые нормы коснутся отдельных категорий работников, которые смогут выходить на заслуженный отдых раньше и получать дополнительную выплату.