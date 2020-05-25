Метро могут снова закрыть: Ляшко назвал условие

По итогам первых дней возобновления работы общественного транспорта в Украине, в том числе метрополитена, перевозчикам следует проанализировать нарушения санитарного режима и принять меры.

Нарушения противоэпидемических мер отразятся на статистике заболеваемости коронавирусом, что может послужить основанием для введения новых ограничений на работу транспорта. Об этом в эфире ObozTV рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что достаточно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам лгать и лукавить", – подчеркнул он.

Главный санврач сравнил соблюдение карантинных требований в городах Европы, где метрополитен и другие виды общественного транспорта не прекращали работу, с Украиной.

"Когда мне говорят, что в Европе не закрывали общественный транспорт, метрополитен, я всегда предлагаю своим оппонентам показать фотографии, как заполняется то или иное транспортное средство, которое перевозит людей в том или ином европейском городе. Вопрос ко всем украинцам: если прописаны эти нормы, если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то этих норм надо придерживаться", – заявил Ляшко.

В этом контексте он прокомментировал многочисленные факты неправильного ношения медицинской маски, когда она не закрывает нос. При виде таких пассажиров он порекомендовал, придерживаясь санитарной дистанции в 2 метра, "разъяснить человеку, что, надевая маску на рот и нос, он защищает окружающих". "А завтра на брифинге я постараюсь еще раз сделать объявление и показать, как правильно надевать маску", – пообещал чиновник.

Он сообщил о том, что на встрече с представителями Министерства инфраструктуры и перевозчиков те гарантировали обеспечение всех санитарных требований.

"Прошел первый день, перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительных ограничений", – заявил главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, 25 мая в трех городах Украины была возобновлена работа метрополитенов. Были зафиксированы многочисленные нарушения санитарного режима, в частности, несоблюдение дистанции и неправильное ношение медицинской маски.

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