Как в Европе: нардеп предложил кардинальные изменения на дорогах Украины

В Украине полосы общественного транспорта необходимо отгородить отбойниками, чтобы решить проблему с пробками.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

"Чтобы даже недобросовестный автомобилист не смог залезть на эту полосу и мешать общественному транспорту", – подчеркнул он.

Нардеп заявил, что Украине следует перенимать европейский тренд на общественный транспорт. "Там он работает как часы, он имеет свою полосу движения, она отгорожена отбойником. Человек приходит на остановку и знает, что в это время придет автобус, он сядет и доберется до места без пробок", - пояснил парламентарий.

Крейденко предложил выделить отдельную полосу движения для тех, кто пользуется "электронными колесами", а также увеличить парк общественного транспорта.

Пробки в Киеве

По его мнению, решить проблему пробок в Киеве поможет и вторая окружная дорога.

Политик признал, что речь идет об огромных затратах, но реализовать проект можно поэтапно. "Мэр Киева Кличко должен хотя бы кусками начать делать окружную, развязки, дополнительные мосты и так далее", – предложил он.

Как писал OBOZREVATEL, 13 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения и разрешил водителям такси двигаться по выделенным полосам общественного транспорта.

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