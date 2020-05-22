Массовое убийство на Житомирщине: Шабовта сказал, что сыграло роковую роль

В истории с убийством семерых участников АТО в Житомирской области "роковую роль сыграла водка".

Преступлению предшествовал ряд событий, которые должны быть приняты во внимание следствием. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

"Ровно за сутки до этого был задержан руководитель Попельнянского райотдела Национальной полиции – именно по заявлению Захаренко (подозреваемый в убийстве Александр Захаренко, – Ред.). Он обвинял руководителя райотдела в том, что тот требовал от него взятку за то, что Захаренко как арендатор получает какую-то фантастическую прибыль", – рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос ведущего, каким образом одному преступнику удалось убить семерых бывших военных, Шабовта предположил, что в данном случае сыграл роль эффект неожиданности и состояние алкогольного опьянения жертв.

"Я не думаю, что кто-то из участников ожидал, что конфликтная ситуация может возникнуть неожиданно. Шестеро человек просто спокойно пошли спать. Если бы они ожидали такого, вряд ли они поступили бы так. Все-таки это люди, которые имели боевой опыт. Это первое. Второе – мы видели фотографии стола, который был заставлен бутылками. Я думаю, что в который раз водка сыграла свою роковую роль", – предположил эксперт.

Вместе с тем Шабовта заявил, что не верит в объективное расследование дела. "Скрывается непрофессионализм полицейских, совершаются служебные преступления, но все они прикрываются. В такой ситуации правоохранительная система развивается в абсолютно другую сторону", – подчеркнул эксперт.

Шабовта сказал, что сыграло роковую роль в массовом убийстве на Житомирщине

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе. Правоохранители обнаружили пять единиц зарегистрированного оружия, которое принадлежит участникам событий. Среди него охотничье ружье, из которого стрелял арендатор ставка.