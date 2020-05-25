Международный трибунал против РФ за захваченные корабли ВМСУ: комментарий Марии Ионовой

Видео 10:07, 25.05.2020

Украина собирается передать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, меморандум подписан заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным.

О том, какими могут быть юридические последствия этого шага, в эфире ObozTV рассказала народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова.

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