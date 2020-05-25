Взламывать дверь за долги по коммуналке не будут: адвокат пояснил нюанс

Поправки в закон о жилищно-коммунальных услугах, которыми могут разрешить несанкционированный доступ в жилище в случае задолженности, противоречат Конституции Украины.

Если поставщики коммунальных услуг пойдут на такой шаг, владелец жилья вправе защищать себя на основании Уголовного кодекса, а также требовать возмещения ущерба за поврежденную дверь и замок. Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат Виталий Жадобин.

Как пояснил адвокат, в статье 29 закона в его действующей редакции уже предусмотрен ряд условий для несанкционированного доступа в жилище – без согласия владельца либо без решения суда – "в случае предотвращения аварии, ликвидации последствий аварии, при наличии явной угрозы жизни и здоровью или имуществу человека".

"В законопроекте, который опубликован на сайте Верховной Рады, как одно из оснований для такого несанкционированного доступа предлагается еще одно основание – прекращение либо ограничение поставки соответствующей коммунальной услуги", – пояснил адвокат.

Он заявил, что эта норма прямо противоречит статье 30 Конституции Украины, в которой сказано о праве гражданина на неприкосновенность жилья. "Это значит, что никто не может в него проникнуть не иначе, как с моего согласия, если я являюсь его собственником, либо на основании мотивированного решения суда", – подчеркнул Жадобин.

"Это право гарантируется гарантом Конституции – президентом – и защищается через нормы Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за незаконное проникновение в жилище и возможность необходимой обороны в случае проникновения в ваше жилище", – пояснил адвокат.

Исходя из этого он порекомендовал не допускать представителей поставщиков услуг в свою квартиру, вызывать полицию, инициировать уголовное производство по 162 статье УК, привлекать к уголовной ответственности лицо, нарушившее Конституцию, а также требовать возмещения материального ущерба.

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Напомним, 20 мая Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". Документ предусматривает право несанкционированного доступа к жилью поставщику коммунальных услуг в случае задолженности.

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