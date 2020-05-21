Из-за строительства множества гидросооружений, в том числе Каневской ГЭС, река Днепр превратилась в "фрагментированный водный ресурс".

Такое мнение в эфире ObozTV высказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. "Река Днепр, которая была нашей наибольшей артерией, утратила свое значение как реки. Это фрагментированный водный ресурс, перегороженный дамбами, гидросооружениями, ГЭС", – заявила она.

В этом контексте эколог подчеркнула, что строительство гидросооружений в Украине изначально было рискованным и с точки зрения безопасности не имело никакой перспективы.

"Мы имеем большие проблемы с реками Украины. Они теряют течение, происходит замуливание, изменение гидрологического режима, это приводит к ухудшению качества воды. Мы теряем реки из-за этих гидросооружений", – сказала Тимочко.

Она добавила, что строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на реке Днепр в десять раз увеличит риски, которые существуют на сегодняшний день.

Днепр больше не река: эколог сделала заявление

Как писал OBOZREVATEL, ученые Национального экологического совета Украины опасаются, что из-за образования пустот в конструкции Каневской ГЭС она может разрушиться и затопить значительную часть Черкасской области. Если это случится, дамбы, которые находятся ниже по течению, включая ДнепроГЭС, также начнут обрушиваться по принципу домино.

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