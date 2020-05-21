Вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки – Кулеба

2 июня в Берлине состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, в очередной встрече Трехсторонней контактной группы украинская делегация примет участие в измененном составе.

"Украина не будет пассивной в минском процессе. Мы будем выступать с инициативами, с шагами, которые позволят сдвинуть дело с мертвой точки и идти путем мирного урегулирования и деоккупации Донбасса", – заявил в эфире ObozTV министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы давно договорились с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом о том, что я осуществлю этот визит. Очень надеюсь, что поеду не один, а с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Основная тема, которую мы будем обсуждать, – это мирное урегулирование на Донбассе и противодействие российской агрессии", – сообщил министр.

Он добавил, что состав украинской делегации в ТКГ "существенно повышен". "Ответный шаг мы ждем от российской делегации".

Кулеба рассказал, что в Берлине будет подниматься и вопрос Крыма. "Прежде всего в контексте политических узников Кремля – украинцев, которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма. Большинство из них – крымские татары", – сказал глава МИД.

Вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки – МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы как "представители Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.