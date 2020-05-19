Метро в Украине откроют и снова закроют? Министр озвучил прогноз

Татьяна Гайжевская Кияни 19:19, 19.05.2020 Обновлено: 20:13, 19.05.2020

  • Киевский метрополитен могут закрыть после возобновления работы

  • Многое будет зависеть от соблюдения киевлянами санитарных норм

  • Возобновление работы общественного транспорта в регионах будет носить адаптивный характер

После возобновления работы киевский метрополитен могут снова закрыть на карантин.

Такое предположение в эфире ObozTV высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Такое может быть. Конечно, нужно делать все необходимое, чтобы этого не допустить", – подчеркнул он.

По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном.

Говоря о вероятности нового ограничения работы общественного транспорта в целом по стране, министр напомнил о том, что карантин носит адаптивный характер.

"Ситуация не будет характерной абсолютно для всех регионов. Там, где эпидемиологическая ситуация будет хуже, карантинные ограничения будут сниматься позже или делать шаг назад", – сказал чиновник.

Метро в Киеве после карантина могут снова закрыть – министр

В то же время часть полномочий в определении карантинных мер делегируется регионам. "Мы даем общую рамку на уровне правительства, а местные органы власти могут вводить более жесткие ограничения", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но он будет существенно ослаблен. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин Украины может позволить работу метро с 25 мая.

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