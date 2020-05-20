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20 мая • обновлено в 15:42
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"Укрпочта" станет сельским банком? В Раде пояснили новшества

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Предоставление "Укрпочте" некоторых функций банка даст доступ порядка 40% населения Украины, проживающего в сельской местности, к банковским услугам.

В тематический законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, будет внесено требование об обязательном наличии банкоматов в отделениях "Укрпочты". Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от партии "Голос", экс-заместитель министра экономического развития Украины Юлия Клименко.

Фактически "Укрпочта" будет предоставлять услуги посредника между банками и гражданами. В отделениях граждане получат возможность открыть счет не "Укрпочты", а определенного государственного банка, пояснила она.

"На данный момент примерно 40% населения не имеет банковских счетов. Соответственно, они не могут покупать в интернете, не могут заплатить за мобильный телефон и много всего другого. "Укрпочта" физически ногами разносит пенсии в те районы и села, где нет банковской системы. Государство за это платит, Минфин за это платит, потому что на самом деле это очень дорого", – пояснила нардеп.

Таким образом, по ее словам, принятие закона об "Укрпочте" позволит не только приобщить огромное количество граждан к банковским услугам, но и приведет к существенной экономии Государственного бюджета.

Как писал OBOZREVATEL, 19 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2788-д, который разрешает "Укрпочте" выдавать банковские карты и проводить финансовые операции. Против законопроекта выступает Национальный банк Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Банковская система
Персона
Юлия Клименко
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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